Marina COGOTTI

Actuellement Talent Acquisition en Interne pour le groupe Robert Half en France, je vous propose des opportunités de postes de consultants en recrutement sur nos divisions permanentes, temporaires et de management de transition



N'hésitez pas à me contacter afin d'échanger ensemble sur notre métier, nos équipes, notre groupe, notre passion, … et de voir si nos ambitions sont communes.



Au-delà d’un cv, ce qui nous intéresse c’est vous, vos valeurs, votre personnalité.



Nous vous garantissons la confidentialité de votre démarche.