Marina CORRINI

Madame, Monsieur,



Forte d'une expérience professionnelle de vingt ans dans le secteur industriel international et multiculturel je vous propose de mettre mes compétences au service de vos clients et fournisseurs, mon expertise en soutien de votre force de vente, mes valeurs humaines à la disposition de vos équipes et de votre entreprise.



Mon expérience me permet de trouver des solutions adaptées aux besoins clients (interne/externe) en fonction des capacités de l’entreprise, dans le but d’obtenir leur satisfaction tout en participant à la réalisation des objectifs .



Ma force de proposition et de conviction, mon implication et mon adaptabilité sont mes moteurs. Ma volonté d'évoluer dans une équipe et de faire progresser les individus au sein de celle-ci en tant que manager sont mes atouts complémentaires. Réactive, organisée et dynamique, j'aime le stress productif. Je résous rapidement et avec persévérance tout type de problèmes ou de situations complexes.



A tout cela se greffe de solides connaissances de gestion administrative, logistique et financière des commandes. De par ma formation et mon parcours je possède une bonne connaissance des transports et du monde du transit.



Consultez dès à présent mon profil ou contactez-moi directement pour obtenir des informations complémentaires et convenir d’un entretien.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Anglais

Anglais courant

bilingue italien

Contrôler

Environnement

GERER UNE EQUIPE

Italien

Organisé

Résistance au stress

S'adapter

Suivi de commande

Travailler en équipe

SAP R/3

SAP R/2

MFG/Pro

IBM AS400 Hardware

EDI

Baan

Espagnol Bonnes notions