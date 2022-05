Marina COSTERO

Passionnée du métier de la vraie communication événementielle, celle qui interpelle et qui est au service d’une stratégie d’entreprise, je mets tout en œuvre pour contribuer à créer des moments d’exception qui séduisent, qui provoquent de l’émotion et qui unissent.

Je veille à intégrer les préoccupations sociétales et environnementales dans les événements, ainsi que les nouvelles tendances.

Mon sens aigu du détail, ma grande capacité à me projeter dans la réalité de l’événement et mon aptitude à m’adapter rapidement collaborent à la réussite de mon travail. De plus, j’entretiens de très bonnes relations avec les différents interlocuteurs, et ceci, à tous les niveaux.

J’aime ce que je fais, et je transmets autour de moi le plaisir que mon travail m’apporte au quotidien.





Mes compétences :

Communication