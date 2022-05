Marina COUPE

Fraîchement diplômée d'un Master professionnel en Développement des Ressources Humaines, je suis actuellement en recherche d'un premier emploi, en CDD ou en CDI et ce, à partir de 2015 dans le domaine des Ressources Humaines.



La maîtrise de deux langues étrangères (Anglais / Espagnol) ainsi que diverses expériences internationales m'ont ainsi apporté une vraie connaissance du monde du travail au-delà de nos frontières ainsi qu'une réelle approche internationale, me permettant de développer une capacité d'adaptation et relationnelle.



De plus, mes deux années d'expérience dans le domaine des Ressources Humaines ainsi que les missions professionnelles que j'ai effectuées m'ont permises de m'épanouir pleinement dans ce domaine et de construire un projet professionnel solide autour des Ressources Humaines .



Mes compétences :

Ressources Humaines