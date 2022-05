Marina DA ROLD

La Société CADSIM3D est un Bureau d'Etudes spécialisé dans la Conception (CAO) et la Simulation numérique. Nous travaillons principalement avec les industriels dans divers domaines tels que Aéronautique, Automobile, BTP, Médical, Ferroviaire ou encore Outillage.

PLUS léger, PLUS résistant, PLUS performant,

PLUS compact, PLUS rapide à fabriquer, le tout

bien entendu le MOINS CHER possible !

Eternelle équation à résoudre pour les industriels.

NOTRE SAVOIR-FAIRE : Concevoir, Développer, Dimensionner, Optimiser et Valider le comportement de vos produits et systèmes mécaniques.

NOS OUTILS : La CAO, la SIMULATION numérique et la R&D.

VOTRE BÉNÉFICE : Réduire le nombre de prototypes et d’essais physiques, Maitriser le comportement de vos structures, Optimiser vos produits pour un gain en matière, performance, etc.

N'hésitez pas à me contacter : marina.darold@cadsim3d.com

