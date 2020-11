Olivier ETTE

Directeur Général, dUsine, de BU, Industriel & des Opérations.

- Industries : Automobile (14 ans), Aéronautique (9 ans), Chimique (7 ans)

- 19 ans en gestion opérationnelle & Industrielle de sites, dont 12 en configuration Multi-Sites & Multi-Activités.

- 11 ans en gestion de projets complexes et management de R&D.

- Management Industriel & Opérationnel de crise, de changement, d'amélioration, de transformation dactivité et de croissance.

- Grands Groupes et PME - Petite, moyenne et grande série

- Soft Skills : Leadership, Fédérateur, Créativité, Intelligence Emotionnelle, Agilité, Négociation, Initiative, Décision, Résolution de problème complexe.



Mes compétences :

Aéronautique

Amélioration Continue

Automobile

Hygiène

Kaizen

Lean

Logistique

Maintenance

Management

Performance

Production

Qualité

SCM

Sécurité

Stratégie

Gestion de projet

Black Belt

R&D

Chimie

Industrie

P&L

Cost Management

Manufacturing

Opérations