Marina DA SILVA

Je suis étudiante de Licence 1 filière sélective dont l'enseignement est concentré sur le Continent Américain, en Administration et échanges internationaux, dans le Val de Marne (Université Paris 12). J'ai toujours adoré voyager pour en apprendre davantage de ce monde, faire de nouvelles rencontres et découvrir de nouvelles cultures et paysages. C'est d'ailleurs pour ces raisons que j'espère trouver un job d'été dans un pays lusophone ou anglophone, ce qui me permettrait également de perfectionner mon niveau d'Anglais et de Portugais (deux langues que j'étudie grâce à ma formation).



Mes compétences :

Informatique

Secourisme

Entretien parc et jardin (tonte,...)

Tourisme

Garde d'enfant

Accueil des clients

Aide aux devoirs

Cuisine

Nettoyage / ménage

Vente

Gestion de caisse

Gestion des stocks