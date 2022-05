Marina DE BALEINE

Journaliste à Paris (Marie-Claire, Paris-Match, Elle, etc.), auteur de plusieurs livres aux éditions Balland et au Livre de poche, j ai déménagé près de Montpellier en 1994.

En 1997, j ai eu la chance de participer à la création du magazine Terre de Vins, au sein du groupe Midi Libre, pour lequel je fais toujours de nombreux reportages.

Depuis 2007, je réalise les portraits des éditions régionales de Elle Provence et Languedoc ainsi que de nombreux sujets dans ces deux régions.