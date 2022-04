Delcourt LAURENCE

Après une expérience de 20 ans dans l'industrie du Prêt-à-Porter et l'industrie du Meuble en tant que marketing manager dans des fonctions marketing achat textile et management marketing, je me suis orientée vers une activité de consulting et ai créé MODE MAISON, conseil marketing sur le marché Ameublement / Décoration France et International en tant que fondatrice gérante. Malheureusement j'ai du arréter cette entreprise de services au potentiel porteur en 2007 ayant des problémes financiers.Après des problemes de santé, j'ai du accepter un poste de secrétaire dans un cabinet médical à temps partiel. Depuis 2013, je me suis engagée dans la lutte contre le chômage en tant que bénévole accompagnement vers l'emploi au sein de l'association Secours Catholique/ Caritas France .En 2016, je suis devenue bénévole responsable d'équipe. Très passionnée par cette nouvelle activité , je souhaiterai en étendre les champs d'action et trouver une autre association ou fondation dans laquelle je pourrai exercer une activité rémunérée dans ce domaine de la lutte contre le chômage.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Audit

Travail en équipe

Conseil