Marina DE CARBON

Responsable Tendances et Talents musique. Chroniqueuse WeB TV Podcasts féminins, mode, beauté, curiosités, interviews...

Réalisation de Jingles sonores.

Directrice artistique.

Productrice ( de 2009 à 2012 ). Enregistrement et création d'albums + créations sonores.

Auteur, Compositeur, Interprète, Concerts ( depuis plus de 15 ans ).

A été Gérante d'entreprise, label de musique ( 3 ans ).

Journaliste ( 2 ans ). Pigiste ( 1an ) Juriste Chargé de Travaux dirigés ( 2 ans )

Etudes de Droit ( Maîtrise droit des Affaires + DEA Droit Privé mention) Université Jean Moulin Lyon 3

ETUDES : DEA de Droit Privé Fondamental MentionAB (Université Jean Moulin Lyon 3) Magistère Juristes d’affaires. Deug Licence Maîtrise de Droit des Affaires. CARRIERE : Chargée de Travaux dirigés (droit civil, droit de la famille) Université Jean Moulin Lyon 3 (1995/1997). Pigiste au Progrès de Lyon (1995/1997). Journaliste Multimédia, Progrès de Lyon (1997/1998). Chargée de communication pôle multimédia au Ministère de La Justice (1998). ARTISTE : auteur compositrice interprète, Peinture. 1er album solo Japon 2005 « Acidulé » Rambling Records. Membre interprète du groupe « Nouvelle Vague » (2004/2007) Concerts : tournée internationale auprès de Camille, Gerald Toto, Moscou, Allemagne, GB, US, Brésil, plus d'une centaine de date à l'étranger. 2ème album « Cinéma Enchanté », Pias 2007, Europe & Japon 10 000 exemplaires. Création du label CAMLY Records 2009 Production Musicale 3ème album « The Angel Pop » 2011. Création de vidéo musique « La femme Chat ». Sortie de 2 albums de reprises « Novelle Welle » franco allemand & "New Waves" reprises anglaises, sortie 2012 chez Water Records USA Californie. Début 2014 Sortie d'un EP 4 titres THE BLISS BABY PROJECT album prévu pour la fin de l'année.

Hobby : Artiste Peintre, occasionnellement graphisme.



Mes compétences :

Rédaction

Journaliste

Artiste

Chanteuse

Web Radio