Marina DELECROIX

Je suis à la recherche d'une alternance au sein d'un service marketing. Disponible à partir de janvier 2020 pour un rythme de 4 jours formations et 11 jours entreprise (libre tous les lundi).

Grâce à mes nombreuses expériences dans différents domaines comme le commerce, la communication, le marketing, l'éducation et l'immobilier. Je suis une personne polyvalente, je m'adapte facilement mais je suis surtout dynamique et réactive.



Mes compétences :

Microsoft Word

GANTT Project

Négociation

Wix

Microsoft Excel

Analyse de marché

Microsoft PowerPoint

Montage vidéo

Marketing Mix