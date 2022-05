Marina DEVIGNE

Après des années d’études en Arts plastiques et en décoration d’intérieur, le choix professionnel de Marina Dévigne s’est orienté vers la création d’une entreprise en décoration d’intérieur.

La décoration est devenue pour elle un moyen d’exprimer sa créativité. Elle se décrirait comme une personne très manuelle, minutieuse, curieuse, passionnée, rigoureuse, organisée, toujours à l’affût de nouveautés et surtout très sensible au milieu artistique.

Imaginer, créer, concevoir et mettre en œuvre, sont des mots qui l’a suivent depuis très jeune. Elle a toujours ressenti ce besoin d’invention, de création, de dessin.



Marina saura vous guider dans les différentes étapes de réaménagement de votre intérieur. Il est extrêmement important de créer son propre lieu de vie, un lieu qui vous ressemble. Ne rêvez pas votre intérieur vivez le. Selon le style dont vous êtes adepte, le décorateur sera là pour vous aider à trancher et vous réconcilier avec votre habitat.





Elle offre tout d'abord ses services pour repenser et agencer des espaces de vie, métamorphoser des lieux, réinventer des intérieurs. Le but est d’effectuer un état des lieux en répondant à vos attentes. Il lui sera nécessaire d’effectuer une analyse précise de vos gouts de vos besoins, de vos habitudes de vie, de votre personnalité et de vos envies. Il s’agit de vous apporter un savoir-faire, une technique tout en respectant votre budget, ceci afin de construire un projet original et créatif mais qui vous correspondent avant tout.



Un évènement: baby shower, mariage, baptême, anniversaire... Cette envie de quelque chose qui vous correspond, elle saura trouver une décoration cohérente selon vos envies.



Cela partira de la décoration de vos tables, de la salle, les fleurs, les faire part, les menus, les marques places, tout ceci dans un thème que vous aurez choisi ou non. Il s'agit de comprendre, cerner vos envies et de personnaliser cet évènemennt tout en créant une décoration à votre image. Ceci en prenant en compte bien entendu votre budget.



Vous manquez donc d’inspirations, d’idées, de temps, Marina Dévigne vous propose ses compétences pour allier esthétisme et confort à votre décoration.





Elle sera là pour un juste choix des couleurs, des formes, des volumes, des matières, une harmonie et une bonne utilisation de l’espace. Du conseil simple d’aménagement à la création d’un intérieur à votre image, le décorateur est à sa façon un metteur en scène dont le talent consiste à révéler la personnalité de ses clients…



Marina Dévigne vous accompagne donc dans la réalisation de petits ou grands changements. Pour de simples conseils ou une réalisation complète d’un aménagement, d'un évènement, son intervention vous garantit l’association réussie des couleurs, du mobilier, des revêtements, des luminaires, accessoires... tout en harmonisant les styles les plus subtils.





Mes compétences :

Minutieuse