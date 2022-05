Marina DIAZ

Mon dernier emploi était dans une société concernant la location ou l'achat de commerces. La société AQUIDEV avait besoin d'une base de données concernant les centres commerciaux et leur galerie marchande, ainsi que les commerces existants autour. Juste avant j'ai exercé le métier d'opératrice de saisie à MEDIATIS du Groupe COFINOGA, saisie de dossier client, relation clientèle appels entrants et sortants, ces deux métiers ont été très enrichissant pour moi, cela m'a permis de connaître et d'apprécier encore plus le travail d'équipe, le contact avec les gens.

En fait,je pratique mon métier depuis plus de vingt ans, je l'aime avant tout pour sa diversité dans le travail, je suis devenue polyvalente,je suis une personne qui n'a pas peur de la nouveauté, qui est prête à faire des formations pour évoluer au sein d'une entreprise. J'ai eu la chance de pouvoir exercer dans plusieurs domaines. Dans le public : Universités, ENSAM, Musée de Bordeaux, et dans le privé : le Groupe COFINOGA à MEDIATIS. Certes je suis à l'heure actuel à la recherche d'un emploi, mais je suis une personne positive, ce qui me permet d'aller de l'avant et d'évoluer avec mon temps.



Mes compétences :

Bases de données

Comptabilité

Comptabilité générale

Création

Création de bases de données

Gestion administrative

Informatique

Petite comptabilité

Relation clientèle

Saisie informatique

Secrétaire Administrative