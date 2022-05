Marina DIAZ

Quelques mots sur mon projet professionnel...



Jeune active, je suis diplômée d'un Master 2 en Marketing Opérationnel et Communication d'Entreprise, obtenu en École supérieure de commerce (ISTEC, Groupe IGS).



Aujourd'hui je suis consultant digitale pour Smile, et j'accompagne des entreprise dans la gestion de leur problématiques digitales ( audit, cadrage de projet, AMOA, Product owner, consulting digital).



Mes compétences :

Relation client

Gestion de projets

Marketing Digital et eMarketing cross medias

Fireworks

Dreamweaver CS5

Indesign et Photoshop

Emailing

Marketing direct on & off line

Mindmanager

Web design

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Communication

Marketing opérationnel

Social media

Management de projet

Implication