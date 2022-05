Marina DIAS

J'ai fait un BTS Action Commerciale en alternance dans le 92. L'entreprise dans laquelle j'étais à ce moment là faisait de la publicité par l'objet.



Je suis ensuite venue sur la région nantaise et ait été embauchée en qualité d'assistante commerciale au sein de Graphy Océane.



J'ai développé le fichier prospects du directeur commercial, enregistré les commandes, fait des devis et le suivi de ses dossiers. Par la suite, j'ai formé chaque nouvelle assitante et nouveau/elle commercial/ale qui arrivait.



En mars 2009, toujours chez Graphy Océane, je suis passée au poste de commerciale sédentaire (région ouest). Depuis, je développe mon fichier prospects, fidélise mes clients, établis des devis et réalise le suivi de mes dossiers.



Mes compétences :

Broderie

Communication

Publicité

Sérigraphie

Textile