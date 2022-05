Marina DOGADALSKI

Plus de 10 ans d’expérience en entreprise au sein de Directions Offre, Marketing ou Commerce m’ont permis de développer mes compétences en Marketing et Management.



Ma capacité de compréhension et d'adaptation, mon sens de l’analyse, ma curiosité et mon intuition me permettent d’être force de proposition et de piloter des projets dans un environnement sans cesse mouvant.



Mon champ d’intervention ou de compétences : veille concurrentielle, analyse de marché/diagnostic et définition de stratégie, définition du positionnement et des cibles, construction d’offre, développement de produit ou service, optimisation du CA et de la marge, optimisation des points de contacts et du parcours client dans un environnement omnicanal, gestion de projet transverse et de partenaires.



Management hiérarchique et fonctionnel, formation.



Mes compétences :

Mécénat

Produits

Marketing

Communication

International

Webmarketing