Marina DROCOURT

Consultante indépendante en stratégie digitale depuis 2013, mon métier est de servir la réussite de mes clients, des marques nationales et internationales, en cours de digitalisation ou de transformation digitale.

Ci dessous, quelques lignes sur ce que je pourrais accomplir pour vous. Le détail de mes services et projets est consultable sur mon site http://www.marinadrocourt.com



STRATEGIE

J'accompagne mes clients dans la réalisation de leurs plans digitaux. Nous travaillons ensemble à partir des objectifs, et créons les plans d'action et roadmaps annuels, le budget, le choix des partenaires. Je travaille en mode partenaire,

- dans le cadre conscrit d'une campagne,

- pour un plan annuel de marque, ou par discipline (ex: plan social média)

- sur des projets plus vastes et transverses de transformation digitale (ex: faire travailler ensemble des équipes distantes, développer la vente en magasin grâce au numérique, intégrer le digital dans les pratiques commerciales des vendeurs et les négociation avec les retailers) .



PILOTAGE

Je peux piloter vos projets en outsourcing, le temps dont vous avez besoin. Dans ce cas, je deviens un team player au sein de vos équipes interne et agences. Habituée aux environnements internationaux, j'ai la rigueur du travail d'équipe en réseau distant, si vos partenaires projets sont dispersés.

Je peux également vous aider à la sélection et choix de prestataires mettre en place des équipes sur mesure pour le projet (agence, créatifs, experts mobiles, UX, motion, ssii, ...) en faisant levier sur mon réseau.



Mon accompagnement se fonde sur plus de 10 ans d'expertise en Direction de projet, Direction conseil en agence et Direction digitale au service de grandes marques nationale et internationales.



DOMAINES D'INTERVENTION PRIVILEGIES

- Lancement de produits

- Animation / engagement

- E-retail

- Digitalisation du point de vente

- Outils collaboratifs en entreprise

- Dashboarding, Dataviz, Big data for business

- Stratégie (plan digital annuel, plan de campagne, plan social media...)



FORMATION

Transmettre est une passion. J'interviens depuis le début de ma carrière, comme formateur sur plusieurs forums et Masters digitaux pour profils créatifs et MBA. Ces dernières années, auprès de l'EFAP à Bordeaux. J'aime les formations interactives, proches de la pratique, avec du coaching et du travail de groupe. J'interviens sur des cibles non expertes et le Top Management (type CODIR) sur tendances & thématiques digitales. Ceci me rend particulièrement apte à traiter et travailler avec des publics non experts à impliquer ou convaincre dans votre organisation.



Mes compétences :

Conseil

Cosmétique

Digital

Direction de projet

Formation

Innovation

Luxe

Management

Média

Microsoft Project

Microsoft Project Management

spiritueux

Stratégie

Community management