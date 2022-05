Marina EPIS

Mon rôle de chef de projet normalisation, au sein de la Commission de Branche « Management de Programme et Ingénierie Système » (CB PRO) du Bureau de Normalisation de l’Aéronautique et de l’Espace (BNAE) peut se présenter principalement sous quatre aspects, accompagnant le processus de normalisation :

- l’identification des besoins normatifs, le soutien des nouveaux projets et la recherche de parties prenantes souhaitant participer à ces projets normatifs,

- la planification d’un programme de travail et l’animation de groupes de travail composés d’experts de différentes sociétés afin que ceux-ci rédigent des documents normatifs, notamment les Recommandations Générales Aéro (RG.Aéro) qui ont fait la renommée du BNAE,

- la partie « administrative » de mises en enquête, de publication des documents, puis si nécessaire la transformation des RG.Aéro en normes EN puis NF EN (via l’ASD-STAN, le CEN et l’AFNOR) afin d’étendre la portée des documents BNAE au niveau européen,

- la communication autour de ces publications, voire l’organisation d’évènements afin de faire connaître nos travaux, le BNAE et la normalisation le plus largement possible.



