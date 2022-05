Marina FERNANDES

Bonjour, en quelques mots je suis responsable d'exploitation et de production pour la Société Abpi 75013 Paris prestataire de services dans les applications bancaires et informatiques. . En charge du personnel, de la gestion, de la production, de la qualité des traitements, de la clientèle etc... très dynamique je suis une personne qui aime les défis ; plus c'est compliqué plus c'est motivant...





J'aime le contact humain, je n'aime pas l'hypocrisie que cela soit dans les amis proches ou bien professionnellement.. j'en paie les conséquences mais j'aime le VRAI.





A TRES BIENTOT.