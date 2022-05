Marina FLORES

De formation initiale en Communication, j'ai eu diverses expériences en collectivités territoriales.



Ma sensibilité artistique m'a permis de développer une véritable passion et un savoir-faire en tant que maquilleuse.



Je souhaite aujourd'hui mettre à profit mes connaissances en reliant les deux univers qui me passionne : la communication et la cosmétologie



Mes compétences :

Écriture journalistique

Communication

Veille internet

Maquillage artistique

Maquillage effets spéciaux

Mise en beauté classique