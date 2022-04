Erwan KROUN

Diplômé d'un Master en Communication des Organisations ainsi que d'un second Master 2 en Gestion de Projet en 2013, j'aspire aux postes de chef de projet en communication, ou de chargé/responsable communication. Habitué à la stratégie communicationnelle d'entreprise, à la communication culturelle, au secteur du tourisme, et au suivi de nouveaux projets en tous genres, et très mobile en France comme à l'étranger de par mon cursus universitaire, je suis depuis juillet 2012 autoentrepreneur. Mes services vont de la conception graphique et vidéo au pilotage de projets communicants à 360°. Actuellement basé à Bordeaux où j'occupe le poste de chargé de communication - chef de projet de la CCI de Bordeaux, mon activité d'autoentrepreneur se poursuit également en parallèle (réalisation vidéo, et conception graphique) pour des entreprises de tous secteurs et des associations culturelles et caritatives.

Mon CDD à la chambre de commerce de Bordeaux prenant fin en juin 2016, j'envisage d'axer mes recherches d'emploi à venir sur les régions Aquitaine, Rhône Alpes et PACA.



Mes compétences :

Graphisme sous photoshop

Graphisme Indesign

Graphisme Illustrator

Word

Powerpoint

Balsamic Mock Up

Project management

Conception-rédaction

Creativity

Adobe Premiere

Community management

Adobe After Effects

Web

Wordpress