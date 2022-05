Après des études en architecture intérieure, je me suis réorientée vers l'informatique et plus précisément le développement web qui est devenu une passion. Ma dernière formation et mes recherches personnelles m'ont permis d'avoir de bonnes bases dans de nombreux langages. Aujourd'hui je suis à la recherche d'un poste de développeuse Web en apprentissage dans la région de Sophia-Antipolis



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

CSS

SQL

ReactJs

Bootstrap

HTML

PHP

Wordpress

Angular 6