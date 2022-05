Marina GAMBA

Titulaire d’un Master en Management et Commerce International et forte d’expériences variées, je dispose d'une vision globale me permettant de me situer aussi bien du côté client que du côté fournisseur tout en passant par le marketing.



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Stratégie marketing

Communication

Logistique

Distribution

Commerce de gros

Négociation

Gestion des achats

Approvisionnement

Gestion de projet

Microsoft Office

SAP ERP

Commerce International

Veille concurrentielle