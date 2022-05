Marina GAVALAND

Bonjour,



J'ai eu l'opportunité de réaliser mes trois dernières années d'études en alternance dans les domaines de l'assistanat commercial et marketing mais aussi en animation et développement de réseau de franchise.



Diplômée de l'Institut de Gestion aux Affaires et à la Gestion d'Angers, j'ai choisi de me spécialiser dans les réseaux de franchise en intégrant à la rentrée 2012 l'Institut de Gestion de Rennes en vue de suivre le master 2 Marketing - Spécialité franchise et commerce en réseaux.



Je suis ouverte à toute opportunité de poste en animation de reseau ou en communication dans un reseau dans la region des Pays de la Loire. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.



Mes compétences :

Franchise

Marketing

Animation de réseau

Communication

Gestion de projets

Capacité d'adaptation

Organisation

Autonomie

Pack office

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Internet

Reseaux sociaux