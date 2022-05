Marina GAYCHET

Actuellement en Volontariat International en Entreprises (VIE), en tant que Documentation Improvement Analyst à Baxter Lessines, en Belgique, j'ai en charge la mise obsolete de codes produits finis, traiter des changements documentaires et aider à la préparation d'audits. Je fais également du proofreading d'étiquettes cartons



Currently, as an International Volunteer I am a Documentation improvement analyst in the Quality Assurance Department of Baxter Lessines, Belgium. I am in charge of obsoletion of finish products codes, treat documentation changes and help in audit preparations. I equally make proofreading of shipping carton label



Mes compétences :

Excel

Access

Word

Powerpoint

Project

IVU

Freemind

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Kléos

Gestion de planning et Rendez-vous

Archivage électronique de dossiers