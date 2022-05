Marina GUIRAUD

Passionnée par les cosmétiques, j’ai commencé par apprendre l’art de leur formulation pour finalement me consacrer à leur conception marketing.

Afin de compléter mes compétences et de justifier entièrement une double compétence : scientifique et marketing, j'ai effectué un Mastère Spécialisé en Marketing, Management et Communication à la Toulouse Business School. J'ai choisi de faire cette année en stage alterné pour avoir un maximum d'expérience dans une entreprise de mon secteur de prédilection : la cosmétique.

Aujourd'hui, je suis un chef de produit à la recherche de produits à développer !!



Mes compétences :

Sérieuse et conviviale

Formulation cosmétique

Gestion de projet

Formulation bio et naturelle

Marketing

Management

Développement produit