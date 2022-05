Marina GUYON

Je suis diplômée en Master de commerce international durant lequel j'ai vécu 4 mois aux USA, 4 mois en Espagne et un an en Italie.

J'ai travaillé pendant 4 ans à Monaco, en tant qu'assistante commerciale puis commerciale Grands Comptes chez Eurimpex SAM, et en tant qu'assistante commerciale chez Misaki SAM.

De retour en Touraine, je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi dans l'import/export.



Mes compétences :

Anglais

Charte graphique

COMMERCE

Commerce international

Dynamisme

Espagnol

Esprit d'équipe

Gestion des appels

Gestion des appels d'offre

Incoterms

International

Italien

Microsoft Pack Office

Relation Clients

relation clients fournisseurs

Sage

Salons internationaux

SAP

Transport