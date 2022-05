Marina HUGUES

Je suis artiste amateur en voie de professionnalisation. De profession initiale je suis éducatrice spécialisée. Je travaille depuis plus de 10 ans à l’IME Les Hirondelles de Biot auprès d’enfants polyhandicapés et ayant des troubles du comportement et de la personnalité avec un handicap mental. En tant qu’éducatrice j’ai pu y développer des compétences éducatives dans les Arts Plastiques mais également en musicothérapie et sensoriel. Je suis diplômée en musicothérapie. J'interviens aussi dans les ecoles de Biot et au CAL de Nice dans dans des activites psychomusicales d'expression et de relaxation par le corps et le son.



Je n’ai plus cessé d’évoluer dans mon Art. Je n’ai jamais pris aucun cours. Je suis autodidacte. Je suis passée de la peinture à l’huile à l’acrylique afin de mieux travailler la fluidité. La forme sphérique a toujours dominé dans mes créations même lorsque je créais sur toile. Puis j’ai ressenti le besoin d’être l’initiatrice de ma créativité du début à la fin de la confection. Mes œuvres actuelles sont sur support bois français 15 mn d’épaisseur découpées à la forme par mes soins.J’utilise désormais exclusivement le bois comme support afin de donner à la fois la forme qui me convient et jouais par transparence avec les nuances du bois.

Ma démarche artistique est de proposer une aventure vers la quête de la recherche de la connaissance de soi. De plonger plus profondément dans les mystères du micro et macro cosmos. Tenter d’aller là où se trouve son identité véritable pour mettre sa vérité en lumière. Chercher le sacrée de son essence à la découverte de son propre être. Peut-être se poser quelques questions. Qui suis-je dans ce grand tout ? Comment je tisse ma vie ? A quoi j’aspire ?



Pour amener à ce désir de quête j’aime mettre en lumière les couleurs de l’arc-en-ciel, côtoyant et/ou fusionnant avec des symboles qui me tiennent à cœur.

• La cire de bougie qui a toujours eu pour symbole le lien entre le monde matériel et l’invisible. Elle est porteuse de la flamme symbole de l’âme, de la purification et de l’amour. Elle montre le chemin de la lumière.

• Le cercle considéré comme une forme parfaite, symbolisant à la fois la roue de la vie et l’ordre cosmique dans un mouvement avec ni commencement ni fin. Mais aussi comme symbole fort de notre Terre Mère nourricière et du féminin qui donne la vie. Dans ce même esprit j’utilise souvent des perles étroitement liées au symbole lunaire de la féminité créatrice.

• Le tissage forme d’araignée, symbolise les rêves que nous voulons voir réaliser demain. La toile peut nous enseigner la magie de la créativité, soit l’Art de façonner sa destinée personnelle. Reflétée en spirale elle fait aussi la jonction entre le passé et l’avenir, la mort et la renaissance, la croissance et la décroissance et impose ainsi son rythme. Elle affirme également notre centrage, un désir de tisser sa vie vers son centre, un retour vers l’unité.







Expositions :

• 2011 : 15 jours au musée AAV de Nice avec d’autres artistes

• 2014 : 15 jours e janvier à Saint Tropez avec d’autres artistes avec à Dreem Street gallery

• 2014 : sélectionnée pour le grand prix de peinture de sainte Maxime. Exposition du 13 mai au 1er juin

. 2014 Exposition collective sur le theme les 4 elements avec Art Pleiada International terminal 1 de l'aeroport de Nice (1 mois)



Mes compétences :

Musicotherapeute

artiste peintre