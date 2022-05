Marina JANKOVSKI

Après 12 ans d'ingénierie sur des ERP, je suis passée du côté de l'infogérance sur plateforme IBMi/OS400. J'ai découvert l'exploitation informatique pendant près de 3 ans, et j'ai occupé une fonction de correspondante/Focal point Qualité et Conformité pour le Center of Excellence IBMi/OS400, concernant l'hébergement en Data Center, pour GTS Strategic Outsourcing IBM France.

Depuis février 2015 je suis Service Manager pour un compte Grande Distribution.



Mes compétences :

Chef de projet technique

Consulting

ERP

Gestion de projet

Service Manager