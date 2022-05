Marina KOUROTCHKA

De formations supérieures en informatique complétée par DESS en Business Intelligence j’ai eu des expériences dans les domaines industriel, financier et dans les services divers. Tout le long de mon parcours professionnel j’assure à travers de mes différentes fonctions le développement et implémentation des SI/ERP, la gestion des projets informatiques et décisionnels particulièrement, la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'oeuvre, rédaction des spécifications, support et formation des utilisateurs.



A l'aise dans les contacts humains et le travail en équipe, je possède un esprit ouvert, tolérant et autonome. Je dispose, en outre, de par ma formation d’ingénieur d’un grand sens de la rigueur.



Aujourd'hui je cherche à progresser avec une fonction m’ouvrant des nouvelles opportunités de carrière et pouvoir appliquer au travail le maximum de mes compétences.



Compétences et qualités



- Gestion des Systèmes d’Informations

- Data management

- Maîtrise de progiciels comptables et financiers

- Conception et réalisation de systèmes d’information

- Analyse fonctionnelle

- Rédaction des documentations techniques

- Administration d’opérations commerciales

- Comptabilité analytique

- Mise en place des outils d’analyse et reporting

- Ingénierie décisionnelle

- Anglais financier et technique

- Encadrement du personnel

- Technique de management

- Conduite de projet



- Esprit logique

- Travail en équipe / sens du contact

- Sens des responsabilités

- Dynamisme

- Autonomie

- Rigueur

- Créativité

- Sens de l’organisation

- Adaptabilité



Mes compétences :

BDD SQL Serveur

Business objects

Windows xp

Sugar CRM

Oracle 10g

Unix AIX/LINUX

Gestion de projet

AMOA SI

Spécifications fonctionnelles

Formalisation et amélioration de procédures

Analyse fonctionnelle

Reporting

Business Intelligence

Conseil

Base de données

ERP

Sage ERP X3

SAP FI/CO/SD/BW