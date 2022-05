Consultante indépendante en évaluation de politiques publiques - gestion de projet et accompagnement des organisations

Secteurs : Coopération internationale et au développement, politiques sociales, éducation et formation



Enseignante vacataire à l'Institut du Droit de la Paix et du Développement - Université de Nice Sophia-Antipolis

Matières enseignées : gestion de projets de développement, suivi et évaluation, recherche de financements