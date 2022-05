Sabrina lafi, aide soignante auprès de personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer et des trouble du comportement dans l'ehpad St Jean de l'Oeuvre Hospitalière de l'ordre de Malte France depuis début 2010.



Je souhaite par la suite passer le concours pour pouvoir rentrer en formation en soin infirmier.



Mais actuellement je suis à la recherche d'un poste en milieu hospitalier sur Marseille pour pouvoir approfondir mes connaisances et apprendre d'avantage sur les differentes pathologies et les differentes façon de travailler, parce que j'ai une grande soif d'apprendre et je n aime pas du tout la routine.



Voilà.



Mes compétences :

Accompagnement