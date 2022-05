Marina LABALETTE

En poste depuis 1 an et demi chez Continental Toulouse, je souhaiterais poursuivre ma carrière d ingénieur physique dans le domaine de la R&D et dans le développement de nouveaux produits.

Passionnée d'innovation technologique, j aime travailler en équipe pour résoudre des problèmes techniques et trouver la solution optimale en termes de performance, de coût, d'intégration en production.

Je trouve très enrichissantes et indispensables les discussions avec les divisions techniques (ingénieurs mécaniques, techniciens, électronique) achats, process, méthodes et process de production, pour arriver à la solution souhaitée.



Je m'épanouie lors d'échanges interculturels, ce qui a été le cas avec mes collègues allemands, américains, Tchèques, Chinois et Mexicains, et considère la possibilité de voyager et de rencontrer des collègues d'autres nationalités comme un grand avantage en ce contexte d'évolution économique internationale.



Sensibilisée aux exigences qualités et aux outils utilisées (FMEA, DFSS, 8D), j'ai maintenant cet autre volet dans ma formation.





Mes compétences :

Planning ingénierie

RELATIONNEL TRES FACILE

Caractérisation mécanique

Caractérisation des matériaux

International relations sociales indiv. colle

International mobility