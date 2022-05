Marina LAFAY

Une casquette double réversible avec deux couleurs complémentaires : "chargée de communication-relations publiques" & "coordinatrice de projets"



1/ de la communication globale & relations publiques, de l'événementiel : colloques internationaux scientifiques, prix de master et de thèse, soirées "corporate"... organisés de A à Z, avec en amont la recherche de financements & partenariats et, en aval, la coordination éditoriale. Ainsi plusieurs fils dans ce maillage entrecroisant la logistique, le suivi de budget, l'intermédiation, les partenariats Public/Privé, la communication (externe, interne, digitale), les relations publiques et institutionnelles.



2/ "chef de projet" pour une UMR (unité mixte de recherche) : par ex. dernièrement, durant 4 ans, la coordination d'un projet de recherche sur la militance et le numérique au Sahara. Le souci d'une trame originale en gardant toujours actifs le fil de l'Humain, l'attention centrale au territoire et aux nouvelles technologies.



J'ai 17 ans d'expériences professionnelles en France dans l'enseignement supérieur et la recherche (Musées, UMR, Universités, IRD, CNRS...). Avec des missions régulières en Afrique et quelques mois en Allemagne.



J'organise souvent des séances de networking et suis de près tout ce qui concerne l'innovation, les questions d'organisation / management du travail sur lesquelles je me forme en continu.



Mes compétences :

Édition

Coordination de projets

Recherche scientifique

Communication écrite

Communication événementielle

Communication online

Communication externe

Communication

Communication orale

Anthropologie

Animation de réunions

Animation d'équipe

Rédaction de contenus

Relations internationales

Relationnel

Relations Presse

Veille documentaire

Relations Publiques

Référencement naturel

Wordpress