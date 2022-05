Marina LARROUDE

De formation Ecole de Commerce, mon expérience de 9 ans en tant qu'Assistante Commerciale Polyvalente m'a permis d'acquérir une vision globale des différents services de l'entreprise permettant d'optimiser chaque étape en vue de la fidélisation et satisfaction client tout en maîtrisant les coûts.



Mon sens du relationnel, ma réactivité, mon sérieux et ma bonne humeur sont les principales qualités appréciées de mes anciens clients, fournisseurs et collègues de travail.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Logiciel CRM

Sage