Marina LAURET

De la communication institutionnelle au marketing des ventes, je suis de part mes nombreuses expériences capable de vous conseiller dans toute l’élaboration de votre communication.



De la mise en place d’une action ponctuelle à la mise en avant des produits en magasin en passant par la rédaction de votre catalogue produit, je dispose de compétences tant dans le domaine éditorial que du merchandising.



Inventivité, créativité et dynamisme, sont les mots qui me caractérisent !



A la recherche de nouveaux challenges ...





Mes compétences :

Adaptation facile

Photoshop

Word

Joomla

Édition

Communication

Illustrator

Autonomie et gestion de projets

Marketing

Merchandising