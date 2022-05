Marina LOUVEAU

Communiquer, fédérer, accompagner... Trois mots clefs de l'entreprise.

Riche d'une expérience professionnelle de 25 ans dans le secteur de la communication, j'enrichis mon parcours en 2010 d'une formation en Ressources Humaines. Premier axe : l'accompagnement des personnes dans leurs parcours professionnels. Deuxième axe : la gestion des ressources humaines dans l'entreprise (Master 2 IAE Lille 2012). Depuis février 2014, je suis responsable des Relations Presse de l'Institut Pasteur de Lille, au cœur de la Recherche, à la croisée du monde scientifique, institutionnel et politique. Mon objectif : faire connaître au public le quotidien des acteurs présents à l'Institut, en étroite collaboration avec les media. Mon leitmotiv : valoriser les Hommes et les actions menées. Un souhait : renforcer les liens en interne et tisser des relations pérennes avec l'extérieur. Je m'investis pleinement dans ce poste depuis 1 an et le challenge est toujours bien présent et motivant... Je reste néanmoins à l'écoute de nouveaux projets qui pourraient m'ouvrir sur d'autres champs.



Mes compétences :

Gestion de crise, connaissance des médias

Recrutement et tutorat

Sens de l'organisation et des priorités

Esprit analytique

Esprit d'initiative

Réactivité

Maîtrise des outils communication

Sens du contact