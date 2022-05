Laëtitia SEIFERT

Après des études supérieures en ressources humaines, j’ai travaillé trois années en agence de travail temporaire. Puis j’ai rejoint un groupe agroalimentaire composé de sites industriels et de points de vente où j’ai occupé pendant neuf ans différentes fonctions dans le département ressources humaines.

J'ai ensuite accompagné pendant 6 ans un laboratoire pharmaceutique dans de nombreux projets RH (réorganisation, GPEC, change management ...).



Mes compétences m’ont amené à travailler sur l’optimisation des ressources humaines au sein de différents services et directions en accompagnant au quotidien les managers dans la définition et la mise en œuvre de leur plan de recrutement, de leur démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences ou de leur projet de réorganisation.

En parallèle, j’accompagne les salariés vers un nouveau projet professionnel interne ou externe selon leurs souhaits d’évolution, leurs aptitudes et les besoins de l’organisation.





Mes compétences :

GPEC

Formation

Mobilité interne et mobilité externe

Recrutement

Conduite du changement