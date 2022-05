Marina MARQUIGNY

Depuis 18 ans au sein du groupe Danone puis Mondelez international : d'abord dans les plats cuisinés surgelés , puis en patisserie industrielle et enfin dans la biscuiterie. Expérience acquises en Qualité et industrialisation de produits , élargie ensuite à l'environnement et à la gestion de la Sécurité. Puis developpement dans l'animation d'une unité de production .

Ma formation est une formation d'ingénieur en agro alimentaire.



J'apprécie particulièrement le travail en équipe, le challenge et la gestion de projet.



Mes compétences :

Conseil

Enseignement

Environnement

Formation

Qualité

Sociable

Management opérationnel