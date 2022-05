Marina MARTIN

Avec le sens des responsabilités, la passion et le dynamisme qui m’animent, j’ai engagé la construction de mon profil professionnel dans les domaines de la Qualité, de l’Hygiène, de la Sécurité et de l’Environnement. En effet, je trouve primordial et intéressant, la satisfaction client, la prévention des risques et la protection de l’environnement.



Mes compétences :

ISO 14001 Standard

Audit

Gestion des risques professionnels

OHSAS 18001

Analyse environnementale

Norme ISO 9001

Sécurité au travail

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Kaizen

ISO 900X Standard

Autocad