Marina MILIOTO

Madame, Monsieur,



Désireuse de faire évoluer ma carrière dans le domaine des achats, je souhaiterais partager avec vous mon expertise et participer au développement de votre entreprise.



J’ai acquis en tant qu’acheteur "Parfums et Cosmétiques" au sein du groupe Yves-Saint-Laurent une solide maîtrise dans l’analyse de marché, la gestion des processus d’achat et la négociation.



Par ailleurs, mon parcours de manager commercial dans le domaine de l'immobilier et des services, m’a permis de développer une solide expérience de la direction de projets et de l’audit, de la gestion financière et de la relation clientèle. Elle m’a aussi donné l’occasion de mettre mes qualités relationnelles au service du management des équipes.



Mes compétences acquises en tant ingénieur commercial IT / Télécoms viennent compléter cette expérience.



Je pense que mon profil peut vous intéresser alors n'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Achats

Gestion

Transaction fonds de commerce

Restauration

Sieges