Marina MOURA

Compétences scientifiques

Synthèse organique

- Elaboration des stratégies de synthèse de dérivés glucidiques et nucléosidiques à visé thérapeuthique

- Synthèse multi-étapes : cyclisation carbanionique (à partir de sulfonate ou phosphonate),cétalisation, oxydation, aminocyanation stéréosélective, estérification, phosphonatation, glycosylation de Vorbrüggen, acylation, hydrogénation, hydrolyse, réduction de Staudinger

- Etude méthodologique de la réaction CPIC (Carbanion mediated Phosphonate Intramolecular Cyclization)



Evaluation biologique

Réalisation des tests de criblage effectués sur le virus de l'Hépatite C : Culture cellulaire avec le virus JFH-1 ou RLucJFH-1, PCR TaqMan, test cytotoxique (MTT), kit Qiagen pour la purification d’ARN



Analytique et expérimental

Flash chromatographie, Flash chromatographie automatique (companion®), HPLC, RMN (300Hz et 600Hz), LC-MS, spectrométrie de masse (Electrospray), IR, UV, distillation sous vide, conditions

anhydre



Logiciels

XwinNMR, Mestrenova, MS-office, chemoffice, Microsoft office, Scifinder, science direct



Langues

Anglais (professionnel), Espagnol (scolaire)



Mes compétences :

Chimie

Chimie organique

Glycochimie

Virologie