Marina NEVEU

1- Mettre en place ou améliorer la démarche HSE



- Analyser la situation existante (analyse des dangers pour l’environnement, évaluations des risques professionnels et mise à jour du Document Unique pour la sécurité)

- Ecrire la politique HSE avec la direction

- Définir des objectifs SMART

- Créer des indicateurs

- Sensibiliser les collaborateurs tout au long de la démarche

- Créer et animer un réseau HSE

- Assurer les relations avec les organismes externes



2- Faire vivre la démarche sur le terrain (animation)



- Animer les réunions de sensibilisation HSE

- Concevoir et animer les formations HSE

- Maintenir et suivre les indicateurs clés

- Créer des procédures

- Conseiller les collaborateurs sur le terrain

- Veiller au respect des normes et des consignes sur le site

- Préparer, participer et suivre les audits de certification (ISO, OHSAS)

- Veiller à la réalisation des mesures de prévention



3- Contrôler l’efficacité de la démarche



- Analyse des non conformités, incidents, accidents

- Proposer un plan d’action, des mesures préventives et correctives

- Conduite d’audits internes





Mes compétences :

OHSAS 18001

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001

Développement durable

Gestion des risques industriels

Gestion de projet

Gestion QSE

Formation