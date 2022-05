Marina NICOLAS

Investie, rigoureuse et aimant la polyvalence, je recherche un poste au sein d'un service développement RH. Mon expérience professionnelle m'a permis d'acquérir des compétences dans le domaine du recrutement, de l'administration du personnel et de la formation. Accompagner et faire grandir les collaborateurs dans leur projet professionnel est une réelle motivation. Mon expérience de manager me permet de connaitre les réalités du terrain ainsi que les attentes et exigences du monde professionnel. Ma force : persévérer et toujours aller au bout des choses.



Mes compétences :

Merchandising

Microsoft Office

Recrutement

Administration du personnel

Formation

Management