Marina PERRAMANT

1994 : BANQUE POPULAIRE REGION OUEST DE PARIS : Chargée d'accueil

1996 : BANQUE POPULAIRE REGION OUEST DE PARIS : Conseiller de clientèle Particuliers (agence de St Cloud 92)

1999 : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : Conseiller de clientèle Particuliers ( Issy les Moulineaux 92)

2001 : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : Conseiller de clientèle Professionnels ( Issy les Moulineaux 92

2003 : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : Equipe des attachés commerciaux

2004 : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : Sous-directeur d'agence (Odéon Paris 6)

2005 : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : Directeur d'agence (Paris Suffren 7ème)

2007: BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : Directeur d'agence ( Paris Vaugirard 15ème

2010: BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : Responsable du service Gestion et Offre Produits

2011-2013: BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : Responsable Marketing Offres et distribution

Depuis 11/2013 : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : Responsable Offres et animation Bancassurance



Mes compétences :

Assurance

Management

Finance