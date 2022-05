Marina PHAM DINH

Je suis responsable comptable avec pour mission principale la supervision de la comptabilité générale dans le cadre d'arrété trimestriel.



Après avois mis en pratique les connaissances acquises dans le cadre de mon cursus à la BEM au sein d'un cabinet d'expertise comptable, je suis rentrée dans le groupe VEOLIA (branche propreté).

J'ai exercé au sein de ce groupe la responsabilité de chargée de consolidation. Cette fonction consistait à transmettre à la maison mère en normes IFRS, les comptes financiers mensuellement dans le délai de J+5, l'établissement de reportings trimestriesl(suivi de trésorerie et d'investissements),et participation au processus budgétaire revu deux fois par an.



Mes attributions ont un peu évolué au gré des organisations régionales me permettant de développer mes compétences dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité ( correspondante fiscale de la maison mère, interlocutrice des commissaires aux comptes)



Mes compétences :

Comptabilité

Consolidation

ELODIE

ETAFI

fiscalité

IFRS

MAGNITUDE

Normes IFRS

Organisée

révision

Rigoureuse

Sage

TVA

Us gaap