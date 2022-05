Marina PRANDO

Bonjour,



J'ai 35 ans , je suis dynamique, spontanée et curieuse de l'autre. J'aime mon métier de commerciale et souhaite évoluer dans un environnement B to B



Au délà de l'aspect financier de la fonction, ce qui m'intéresse le plus est la satisfaction client et le service rendu.



Après mes 8 années d'expériences je suis en mesure de dire que les structures à tailles humaines orientées clients me correspondent beaucoup plus que les "rouleaux compresseurs orientés CA ".. bien que je vous l'accorde : "sans CA .. pas de client" ou l'inverse peut être ????



Mes compétences :

Commercial

Comptable

Informatique

Ingénieur

Ingénieur Commercial