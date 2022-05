Marina RIGOULAY

Assistante Département Direction Générale avec plus de 10 ans d’expérience dans des entreprises internationales, parlant Anglais, Russe, Ukrainien, Allemand. Contacts nationaux et internationaux aussi bien internes qu’externes, ainsi qu’à l'exposition aux données confidentielles et sensibles. Expérience dans l’assistance des dirigeants exécutif dans les affaires de natures confidentielles; les rapports, les réunions, planification de meetings, organisation et coordination des voyages de l'équipe dirigeantes, préparations des présentations pour les réunions de personnel et du conseil d'administration, garante du traitement des documents soumis pour approbation.



Mes compétences :

Oracle Database

Microsoft Excel

Microsoft Word

Procurement

OnDemand

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office