Marina ROBERT

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Mes seize années d’évolution professionnelle, d’Agent Administratif à Responsable Ressources Humaines, m’ont permis de progresser vers des postes à responsabilités pour lesquels l’autonomie, la rigueur et la confidentialité sont indispensables.



Diplômée du titre professionnel d’Assistante des Ressources Humaines de niveau III en janvier 2011, je suis à la recherche de nouveaux challenges, afin de mettre à profit l'ensemble de mes compétences et savoir-faire.



- J’assure le traitement juridique des informations sociales, ainsi que le traitement de la paie.

- J’élabore les tableaux de bord concernant la gestion et le suivi des salaires.

- Je gère les relations avec le personnel, notamment dans les activités de gestion administrative (recrutement, absences, congés, retraite...) ainsi que les relations avec les partenaires externes et internes.

- J’effectue la tenue de la comptabilité générale jusqu’aux opérations d’inventaire.

- Je prépare les éléments nécessaires à l'établissement des documents de synthèse annuels (compte résultats et bilan) et à l'élaboration des déclarations fiscales.



Mes quatre années d’expériences m’ont également permis de consolider ma capacité d’adaptation, de mettre en pratique mes connaissances en Relations Humaines et de renforcer mon envie d’exercer cette profession.



Ma bonne maîtrise de l'outil informatique, mon organisation et ma polyvalence sont mes qualités nécessaires pour pratiquer ce métier.



Restant ouverte à vos propositions, je vous remercie d'avoir pris le temps de lire mon profil.



Mes compétences :

PeopleSoft

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

GedTse

EBP

Quadratus

ArmaPlus

Sage

Cegi