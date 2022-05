Marina ROBERT

Je suis de nature minutieuse, observatrice, dynamique, volontaire et je n'ai aucunes contraintes.

Mobile et véhiculée, je ferai mon possible pour exercer ce métier qui est un début dans l'accomplissement de mon rêve de "goss".



En possession du CQP APS, de la carte professionnelle, du SSIAP 1 et du SST à jour.

Une préférence pour l'événementiel (j'ai suivi le module palpation lors de ma formation).

Je débute dans ce secteur, mais mon acharnement et ma volonté de réussir pourront faire de moi un bon élément.



Si vous êtes un employeur et que mon profil vous intéresse, laissez moi la chance de vous convaincre avec ma personnalité et mon savoir-être.



Mes compétences :

Sécurité

Sport

Incendie